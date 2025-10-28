Adolescente Choca Auto Deportivo Contra Poste de Luz en Gran Jardín en León
El conductor, de 16 años, perdió el control en una curva cuando iba a la escuela y chocó contra un poste de luz en Gran Jardín.
El conductor, de 16 años, manejaba un auto deportivo cuando en una curva en Gran Jardín perdió el control y chocó contra un poste de luz.
Un adolescente de 16 años de edad, sufrió un fuerte accidente, al chocar el auto deportivo que manejaba contra un poste de luz cuando al parecer se dirigía a la escuela en la colonia Gran Jardín, en León.
Los hechos ocurrieron en una de las vialidades más transitadas de la colonia de Gran Jardín, cuando el menor de edad manejaba el auto deportivo de su papá, pero al llegar a una curva, el joven de 16 años perdió el control del vehículo.
En ese momento, al no poder controlar el coche, se fue de frente en la curva y se impactó de frente contra un poste de concreto de luz, lo que provocó que este se viniera abajo y terminara a la mitad del camino.
Debido al fuerte impacto, esto provocó que otro poste de madera callera y provocara que una mamá y su hijo de 14 años chocarán también a la mitad de la avenida, lo que provocó que testigos del accidente al ver lo ocurrido llamaran a los números de emergencia.
Los primeros en llegar a la escena del accidente, fueron policías municipales, quienes de inmediato ayudaron a cuidar por el tráfico, con la finalidad de evitar otro percance, mientras esperaban la llegada de los paramédicos.
Joven conductor, junto con una mamá y su hijo son checados por los rescatistas
A los pocos minutos, rescatistas llegaron al lugar y de inmediato brindaron atención médica a los involucrados en el accidente, donde el joven de 16 años, salió ileso, por lo que no requirió atención.
Por su parte, la mamá y su hijo, que venían en una camioneta atrás, si tuvieron que ser trasladados para su atención, pues presentaban algunos golpes, que no ponían en riesgo su salud.
