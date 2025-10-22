Estudiantes del Instituto Tecnológico de León Toman los Campus Uno y Dos, Exigen Destitución de

Atrincherados al interior del plantel campus 1 se han mantenido alumnos del Instituto Tecnológico de León.

Más de 24 horas han pasado desde que el paro de labores y toma de instalaciones inició por parte de la comunidad estudiantil ya que las solicitudes hechas a autoridades educativas para la tarde del martes 21 de octubre no han sido atendidas.

Estudiantes tendrán tomado el plantel hasta que destituyan a directivos del Tecnológico

Casetas de vigilancia y puertas de acceso ya sean peatonales y de los estacionamientos son controladas por los alumnos.

Los mismos aseguran no dejarán el paro de labores hasta que varios elementos del personal administrativo así como directivos del tec sean destituidos.

Entre el pliego petitorio que se encuentra pegado en la fachada del plantel solicitan también mejoras en las instalaciones así como la rendición de cuentas de las cuotas que son otorgadas cada 6 meses, éstas ascienden presuntamente a 4 mil pesos por alumno.

Alumnos del Tecnológico de León del campus 2 se unen al paro de labores y toma de instalaciones

Las manifestaciones en el Instituto Tecnológico de León no se quedaron en el campus 1, escalaron hasta el campus 2 ubicado en el bulevar Juan Alonso de Torres.

Estudiantes de la carrera de mecatrónica tomaron y cerraron las instalaciones de este campus, según los jóvenes se encuentra en total abandono.

Sus exigencias van desde una urgente rehabilitación a la infraestructura así como total equipamiento básico y necesario para las prácticas que su carrera exige.

“Toda la parte de lo que son los edificios si los alcanzan a observar desde afuera como el a, se encuentra en muy malas condiciones, falta de equipos para el trabajo de los alumnos y de seguridad, de salud y otras cuestiones que sí nos afectan a los estudiantes y no nos permiten rendir como nos gustaría", dijo Teodoro Macías, estudiante.

El cierre comenzó en la biblioteca que también presenta deterioros, siguieron en el edificio a donde retiraron a docentes y personal administrativo para realizar el cierre simbólico.

De cuatro carreras que había en el Instituto Tecnológico de León solo queda una

De cuatro carreras que había en este campus sólo queda una, mecatrónica.

“Se viene trabajando, se viene pidiendo un cambio verdadero desde el año pasado y lo único que hemos recibido largas por parte de nuestros administrativos", comentó el estudiante Oswaldo Reyes.

De promesas de mejoras pasaron al argumento de falta de recurso para intervenir la institución. Por ello se sumaron a la exigencia de destitución de la directora Lourdes Almaguer Sánchez y del subdirector Edgar Omar Ponce.

