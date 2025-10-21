Roban Figura de Cantera de San Judas Tadeo en un Altar en Salamanca, Guanajuato

A unos días de celebrar las fiestas en honor a San Judas Tadeo, vecinos de la colonia San Javier, en Salamanca, denunciaron el robo de una imagen de cantera de este santo, la cual se ubicaba en un altar junto a otras imágenes.

Los hechos ocurrieron en un altar que tiene años en esta colonia, donde los vecinos tienen a varias imágenes religiosas, entre ellas, una de cantera de San Judas Tadeo, por lo que a unos días de celebrarse la fiesta en su honor, se dieron cuenta de que no estaba.

Esto se dio después de que como ya es costumbre, algunos vecinos de la zona, acuden a limpiar el altar y prepararlo para las fiestas de la zona, por lo que al estar de frente, notaron que la cerradura se encontraba dañada.

En ese momento, notaron que las puertas de vidrio estaban solo recargadas y fácil de abrir, por lo que notaron que hacían falta varias imágenes religiosas, pero al observar bien el lugar, destacaron que no estará la imagen de San Judas Tadeo.

De inmediato, los vecinos presentes reportaron el hecho, no solo en la zona, sino también con la Policía Municipal, quien al llegar comenzó a recopilar datos sobre el robo que habían sufrido en el lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Tras robo de imagen de San Judas Tadeo, buscan en las redes a responsables

Desafortunadamente, en el lugar del robo, no hay cámaras de vigilancia, por lo que los vecinos desconocen quien o quienes pudieron haber sido los causantes de este atraco, pidiendo de esta manera el apoyo de las autoridades.

Asimismo, destacaron que a través de las redes sociales, esperan encontrar a los responsables, ya que afirmaron que estarán atentos si la imagen de San Judas Tadeo, como las otras, las puedan poner a la venta por internet.

NLD