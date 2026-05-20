Socavón de Alrededor de Tres Metros de Profundidad Aparece en la Carretera Silao - León

Un socavón de al menos tres metros de profundidad se abrió este martes 19 de mayo en la carretera 45, Irapuato – León, a la altura del municipio de Silao. La falla en el asfalto quedó justo en los carriles centrales y aunque en un primer momento estaba habilitado el carril de baja velocidad, más tarde cerraron por completo la vialidad.

Antigua obra de drenaje colapsa, lo que provocó el socavón

El socavón apareció tras registrarse el colapso de una obra de drenaje que debido a su antigüedad no aguantó más. El socavón fue reportado a la 1:00 de la tarde y colapsó la vialidad. Se estima que los trabajos de reparación duren al menos 10 horas. Ante la afectación el centro SICT Guanajuato activó un protocolo de respuesta para evaluar los daños y coordinar los esfuerzos de reparación.

Ingenieros y técnicos del Gobierno Federal trabajan en su reparación

Ingenieros y técnicos del Gobierno Federal encabezaron las labores de campo en coordinación con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (SAPAS) y la empresa constructora responsable. Las cuadrillas trabajan a marchas forzadas con el objetivo de restablecer la circulación segura a la brevedad.

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Para mantener el flujo vehicular y evitar accidentes en la zona afectada, la SICT y las autoridades locales recomendaron a los automovilistas desviar su ruta y utilizar el Eje

Metropolitano como vía alterna.

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