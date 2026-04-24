Aseguran 25 Mil Litros de Huachicol Junto a Toma Clandestina en Cortazar, Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato en conjunto con la Fiscalía General del Estado, lograron tras una línea de investigación, la ubicación y aseguramiento de 25 mil litros de huachicol en el municipio de Cortazar.

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Así lo dio a conocer la dependencia de Seguridad de Guanajuato, después de que tras varias denuncias anónimas, se comenzó con los protocolos debidos para poder ubicar el reporte de venta de hiachicol en la colonia La Calzada.

Tras ello, se desplegaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en coordinación con elementos de la Guardia Nacional a un predio en esta zona del municipio de Cortazar.

A unos metros de llegar, los uniformados, de inmediato percibieron un fuerte olor a combustible, por lo que activaron las medidas pertinentes y bajándose de las unidades para continuar a pie.

Al llegar al lugar indicado, tratándose de un predio ubicado en la colonia La Calzada, notaron que sobre el suelo, había decenas de metros de manguera que llevaban a una toma clandestina de la cual se extraía el combustible.

Detectan cisterna enterrada con 25 mil litros de combustible

Ahí mismo, los elementos de Seguridad implementaron un operativo y resguardaron la zona con la finalidad de ubicar a alguna persona, pero hasta el momento, no se reportan personas detenidas tras el hallazgo.

Dentro de la misma investigación, también se logró ubicar que de la toma clandestina salía una manguera que estaba conectada a una cisterna enterrada, donde fueron localizados 25 mil litros de huachicol.

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