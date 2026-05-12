Aseguran 59 Mil Dosis de Drogas en la Carretera de Salamanca; Detienen a una Mujer

A través de un comunicado, autoridades de Guanajuato dieron a conocer que en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Policía Estatal de Caminos (PEC), se logró el aseguramiento de 59 mil 550 dosis de presunta cocaína sobre la autopista federal Morelia - Salamanca.

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Ahí mismo, se informó que la camioneta en la que era transportada la droga, era conducida por una mujer de nacionalidad estadounidense, quien también fue detenida por las autoridades ya en el municipio de Salamanca.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos de la Policía Estatal de Caminos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), realizaban un patrullaje de rutina por la autopista federal Morelia- Salamanca.

En cierto momento, los uniformados detectaron un vehículo de procedencia extranjera, tipo guayín, marca Chrysler, color blanco, modelo 2018, con placas del estado de Texas, cuyo conductor circulaba sin el cinturón de seguridad, motivo por el cual se le indicó detener la marcha para una inspección preventiva.

Ahí, notaron que era una mujer estadounidense quien manejaba la camioneta, pero al solicitarle la documentación y realizar la revisión del vehículo, notaron que en la guantera había un paquete rectangular que contenía una sustancia con características similares a las de la cocaína.

Checan la camioneta y encuentran paquetes bajo los asientos

Tras este hallazgo, los elementos de Seguridad, no dudaron en realizar una inspección, encontrando un compartimento oculto debajo de los asientos delanteros, donde se encontraron varios paquetes adicionales.

Ante ello, de inmediato detuvieron a Mariela “N”, de 33 años de edad, ciudadana estadounidense y propietaria del vehículo, quien viajaba acompañada de dos menores de edad, cuyos derechos fueron salvaguardados en todo momento.

Por su parte, la mujer fue informada de sus derechos conforme a la ley y, junto con el vehículo y los indicios asegurados, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en Guanajuato.

Al final, las autoridades informaron que la cantidad asegurada asciende a aproximadamente 59 mil 550 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, la cual será presentaba ante las autoridades correspondientes.

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