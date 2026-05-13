Aseguran Camioneta, Equipo Táctico y Armamento en Comonfort; El Vehículo Estaba Abandonado

Lo que pretendía ser un recorrido de rutina por parte de elementos de Ejército Mexicano por el municipio de Comonfort, terminó con el hallazgo de una camioneta con reporte de robo, en la que se transportaba equipo táctico y armas de fuego.

Nota Relacionada: Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya Guanajuato

De acuerdo a un comunicado por parte de la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban un patrullaje por la comunidad de Delgado Abajo, ubicada en el municipio de Comonfort.

En cierto momento, notaron a lo lejos que una camioneta GMC Yukon XL, color gris, se encontraba a un costado de un camino de terracería, lo que les llamó la atención y por ello, decidieron acercarse.

Ahí, pudieron notar que la puerta del conductor se encontraba abierta al momento en el que llegaron al lugar del hallazgo, lo que provocó que de inmediato se implementara un operativo de resguardo en la zona.

Al ver que no había nadie cerca y desconocer el paradero del sueño o conductor de la camioneta, se procedió a inspeccionar el vehículo, descubriendo que esta contaba con reporte de robo.

Encuentran armas y equipo táctico adentro de la camioneta

En ese momento, se pidieron más refuerzos, llegando a la zona elementos de la Guardia Nacional, así como policías municipales, quienes acordonaron la zona y descubriendo que al interior de la camioneta había armas de fuego y equipo táctico.

Entre lo asegurado, se informó que había un arma de fuego larga tipo carabina, marca Smith & Wesson, calibre 5.56 milímetros; cargadores de distintos calibres; cartuchos útiles calibres 5.56 y 7.62 milímetros; dos chalecos balísticos con camuflaje y dos cascos balísticos; y cuatro placas balísticas, dos de ellas nivel IV.

Ante ello se determinó que lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en San Miguel de Allende, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes, armar la carpeta correspondiente, adjuntar datos de prueba y poder continuar con el caso.

Historias recomendadas:

NLD