Aseguran Dosis de Droga, Armas, 11 Celulares en Cuatro Cateos en León; Hay 11 Detenidos

Elementos de varias corporaciones de Seguridad de Guanajuato, lograron el decomiso de varios envoltorios de droga, armas, celulares y vehículos, en cateos realizados en cuatro colonias de León, Guanajuato, donde se logró detener a 11 personas.

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Fue la misma Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien confirmó que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Guardia Nacional, participaron en estos operativos.

Y es que la dependencia de Seguridad confirmó que se realizaron varios cateos en las colonias de Flores Magón, Villa Esmeralda, Brisas del Campestre y San José de la Joya, donde no se reportan personas lesionadas.

En el mismo comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato destacó que continúa fortaleciendo las labores de investigación, por lo que derivado de denuncias anónimas ciudadanas, se llevaron los operativos simultáneos en León durante la madrugada.

En estos, minutos después de las 12 de la noche, comenzaron los elementos de Seguridad a desplazarse en los sitios denunciados, con la finalidad de evitar algún tipo de reacción de los hombres, en caso de que estuvieran armados.

Logran detener a 7 personas que se encontraban en los inmuebles

Tras ingresar a los predios mencionados, los elementos de Seguridad de inmediato implementaron un operativo para lograr asegurar diversas dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana, un arma de fuego calibre 9 mm con cargador y cartucho útil, unas básculas grameras y numerario, 11 teléfonos celulares, un vehículo y una motocicleta alterada.

De igual manera, en base al cumplimentación de una orden de aprehensión por homicidio, se lograron detener un total de 7 personas detenidas, las cuales junto con lo asegurado serán presentados a las autoridades correspondientes para que comiencen con las indagatorias.



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