Aseguran Más de 23 Mil Dosis de Droga en Camión de Pasajeros en Salamanca, Guanajuato

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en conjunto con policías municipales lograron el aseguramiento de más de 23 mil dosis de drogas que iban en el compartimento de un camión en la carretera Morelia - Valtierrilla del municipio de Salamanca.

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Lo anterior ocurrió gracias a los operativos y patrullajes que realizan las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y que la Secretaría de Seguridad de Paz en Guanajuato realiza por las carreteras y caminos del estado.

En cierto momento, los elementos uniformados hicieron la parada al camión que llevaba varios pasajeros, por lo que al detenerse notaron que en el compartimiento de las maletas desprendía un olor muy fuerte.

Al revisar el área de equipaje, identificaron dos maletas que desprendían un olor característico, lo que motivó una inspección más detallada, encontrando en su interior 44 bolsas de plástico transparente con hierba verde y seca, con un peso total de 23.17 kilogramos, equivalente a aproximadamente 23 mil 170 dosis, mismas que fueron retiradas de circulación.

En ese momento personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de inmediato preguntaron al chofer del camión quién era el responsable de estas maletas por lo que se inició el proceso de investigación detectando que eran de un joven de 24 años.

Identifican a hombre que había subido las maletas al camión

Ahí mismo, se logró identificar al joven que traía las maletas, de nombre Jaime, quien fue detenido en ese momento junto con la mercancía encontrada en estas dos maletas que estaban adentro del camión.

Las autoridades correspondientes y de acuerdo al parte informativo de la Secretaría de Seguridad de Paz y Guanajuato, el joven como la mercancía serán presentadas ante las autoridades correspondientes de la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes.

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