Tatuador es Asesinado a Balazos en el Interior de Una Casa en Irapuato, Guanajuato

Un hombre de oficio tatuador fue asesinado la tarde de este pasado sábado 22 de noviembre en el municipio Irapuato, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron cerca de las 4:00 de la tarde en calles de la colonia Flores Magón Norte cuando la víctima se encontraba dentro de un domicilio a donde llegaron hombres armados a disparar en su contra.

Vecinos escuchan detonaciones y piden apoyo a las autoridades

Vecinos de la calle Carlo Magno escucharon diversas detonaciones de arma de fuego por lo que solicitaron apoyo de emergencias llamando al número 911.

Elementos de diversas corporaciones respondieron al llamado dirigiéndose al lugar señalado. Al llegar, personal de Seguridad Pública Municipal se encargó de resguardar la zona y acordonarla para que se pudieran llevar a cabo los trabajos pertinentes.

Paramédicos llegaron minutos más tarde pero ya encontraron al hombre muerto con varios impactos de bala, dentro de un domicilio, por lo que solo confirmaron el deceso del tatuador.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comenzaron con las indagatorias desde su llegada al lugar de los hechos, entrevistando a vecinos y recabando pesquisas.

Se desconoce el paradero y la identidad de los responsables del asesinato

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se dispusieron a realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima para trasladarlo a Guanajuato, Capital para hacerle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.

De los agresores se desconoce información pues huyeron del lugar y no se reportaron detenciones por este hecho.

