Asesinan a Balazos a David González, Comandante en Salamanca, Guanajuato

Al volver a su casa fue acribillado, delincuentes esperaron que el oficial de la Policía Municipal de Salamanca, Juan David González Delgado terminara su turno en la corporación para emboscarle.

El ataque no fue en Salamanca, los criminales le siguieron y cazaron hasta el acceso a Irapuato donde su cuerpo quedó tendido.

Confirman autoridades la muerte del Comandante

Cerca de las 8:00 de la mañana de este pasado domingo 12 de octubre se originó el reporte, la información conforme pasaban los minutos surgía a cuenta gotas.

Para las 9:00 se confirmó que la víctima del ataque se trataba de un comandante, encargado de turno, quien fue blanco del crimen.

Los casquillos percutidos quedaron regados por todo el carril de baja velocidad del tramo Salamanca - Irapuato, justo en el entronque conocido como el trébol sus agresores le

dieron alcancé.

Tras recibir los proyectiles, Juan David cayó de su motocicleta, la misma avanzó varios metros más hasta chocar con uno de los señalamientos carreteros.

Gobierno municipal apoyará a la familia de Juan David González

Mediante un comunicado, la dirección de Seguridad Pública de Salamanca condenó los hechos , catálogo el suceso como un cobarde ataque y aseguró habrá acompañamiento a los familiares del oficial caído como también apoyo con la fiscalía para dar con los responsables.

Juan Pablo Ramirez, Director de Seguridad de Salamanca visitó la zona para platicar con los dolientes y recabar mayores datos para avanzar con la investigación.

