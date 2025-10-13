Inicio Bajio Asesinan a Balazos a David González, Comandante en Salamanca, Guanajuato

Asesinan a Balazos a David González, Comandante en Salamanca, Guanajuato

|

N+

-

Juan David González Delgado era perteneciente a las fuerzas de Seguridad Pública de Salamanca, fue asesinado a balazos cuando terminaba su turno.

Colectivo de Búsqueda Encuentran 14 Cuerpos en Una Fosa Clandestina en Irapuato, Guanajuato

Colectivo de Búsqueda Encuentran 14 Cuerpos en Una Fosa Clandestina en Irapuato, Guanajuato

01:10

A continuación en 5 segundos

Fue el domingo por la mañana cuando se registraron los hechos.

Juan David González, Comandante de la Policía de Salamanca, Guanajuato Murió a Balazos tras ser atacado cuando se dirigía a su casa al salir de su turno el domingo por la mañana.

REPRODUCIENDO

Comandante de Salamanca, Guanajuato David González fue Asesinado a Balazos al Salir del Trabajo

Inseguridad en Bajío

Comandante de Salamanca, Guanajuato David González fue Asesinado a Balazos al Salir del Trabajo

Colectivo de Búsqueda Encuentran 14 Cuerpos en Una Fosa Clandestina en Irapuato, Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Colectivo de Búsqueda Encuentran 14 Cuerpos en Una Fosa Clandestina en Irapuato, Guanajuato

Fallece Estudiante del Tecnológico de León, Guanajuato, Cuando Estaba en Clase

Las Noticias Del Bajio

Fallece Estudiante del Tecnológico de León, Guanajuato, Cuando Estaba en Clase

Hombre es Asesinado a Balazos Mientras Manejaba en Cortazar, Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Hombre es Asesinado a Balazos Mientras Manejaba en Cortazar, Guanajuato

COMPARTE:

Al volver a su casa fue acribillado, delincuentes esperaron que el oficial de la Policía Municipal de Salamanca, Juan David González Delgado terminara su turno en la corporación para emboscarle

El ataque no fue en Salamanca, los criminales le siguieron y cazaron hasta el acceso a Irapuato donde su cuerpo quedó tendido.

Confirman autoridades la muerte del Comandante

Cerca de las 8:00 de la mañana de este pasado domingo 12 de octubre se originó el reporte, la información conforme pasaban los minutos surgía a cuenta gotas.

Para las 9:00 se confirmó que la víctima del ataque se trataba de un comandante, encargado de turno, quien fue blanco del crimen.

Los casquillos percutidos quedaron regados por todo el carril de baja velocidad del tramo Salamanca - Irapuato, justo en el entronque conocido como el trébol sus agresores le
dieron alcancé. 

Tras recibir los proyectiles, Juan David cayó de su motocicleta, la misma avanzó varios metros más hasta chocar con uno de los señalamientos carreteros.

Te podría interesar: Familiares y Amigos Despidieron a Don Nico Pidiendo Justicia por su Muerte en Salvatierra, Gto

Gobierno municipal apoyará a la familia de Juan David González

Mediante un comunicado, la dirección de Seguridad Pública de Salamanca condenó los hechos , catálogo el suceso como un cobarde ataque y aseguró habrá acompañamiento a los familiares del oficial caído como también apoyo con la fiscalía para dar con los responsables.

Juan Pablo Ramirez, Director de Seguridad de Salamanca visitó la zona para platicar con los dolientes y recabar mayores datos para avanzar con la investigación.

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Ricardo Preciado

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Asesinan a david gonzalez comandante de salamanca guanajuato