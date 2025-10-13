Inicio Bajio Familiares y Amigos Despidieron a Don Nico Pidiendo Justicia por su Muerte en Salvatierra, Gto

El señor Nicolas, mejor conocido como Don Nico fue despedido por familiares, amigos y habitantes de Urireo, perteneciente a Salvatierra, Guanajuato, exigen justicia por su muerte.

Esposa de Don Nico exige justicia por la muerte de su esposo.

El pasado martes 7 de octubre se registró el ataque en contra de Nicolas “N”, mejor conocido como Don Nico, quien realizaba una denuncia ciudadana por unos baches en Urireo, Salvatierra, Guanajuato

Casi una semana después del ataque se dio a conocer que había perdido la vida por los impactos de bala que recibió de un hombre armado que iba en una motocicleta

Esposa de Don Nico espera que se haga justicia por su muerte

Después de que se les entregó el cuerpo a sus familiares, Don Nico fue despedido por amigos, conocidos, habitantes de la comunidad perteneciente a Salvatierra, Guanajuato

Su esposa espera que se haga justicia, ya que afirma que no se le había amenazado a su esposo y que no le gustaban los abusos

“En vida era una persona que no soportaba las injusticias, si había algo que se tuviera que hacer con mucho gusto lo hacía apoyaba al pueblo, todas la personas que vienen a verlo han tenido problemas y venían a verlo a él en lugar de acudir con el delegado”, dijo la esposa de Don Nico. 

 

Te podría interesar:  Asesinan a Edgar Molina Diseñador, Modista de Moroleón, Guanajuato, Dejan Grave a su Acompañante

 

Se desconocen los motivos del ataque a Don Nico 

Hasta el momento es desconocida la causa del ataque a Don Nico, por lo que las autoridades de diversas corporaciones investigan los hechos. 

“Estamos solicitando que esto se aclare, se haga justicia y nosotros también nos dejen en paz en muchos sentidos”, expresó la esposa de Nicolas. 

Autoridades no han dado conocer algún avance en las investigaciones a casi una semana de su ataque.

 

