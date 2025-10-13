Familiares y Amigos Despidieron a Don Nico Pidiendo Justicia por su Muerte en Salvatierra, Gto

El pasado martes 7 de octubre se registró el ataque en contra de Nicolas “N”, mejor conocido como Don Nico, quien realizaba una denuncia ciudadana por unos baches en Urireo, Salvatierra, Guanajuato.

Casi una semana después del ataque se dio a conocer que había perdido la vida por los impactos de bala que recibió de un hombre armado que iba en una motocicleta.

Esposa de Don Nico espera que se haga justicia por su muerte

Después de que se les entregó el cuerpo a sus familiares, Don Nico fue despedido por amigos, conocidos, habitantes de la comunidad perteneciente a Salvatierra, Guanajuato.

Su esposa espera que se haga justicia, ya que afirma que no se le había amenazado a su esposo y que no le gustaban los abusos.

“En vida era una persona que no soportaba las injusticias, si había algo que se tuviera que hacer con mucho gusto lo hacía apoyaba al pueblo, todas la personas que vienen a verlo han tenido problemas y venían a verlo a él en lugar de acudir con el delegado”, dijo la esposa de Don Nico.

Se desconocen los motivos del ataque a Don Nico

Hasta el momento es desconocida la causa del ataque a Don Nico, por lo que las autoridades de diversas corporaciones investigan los hechos.

“Estamos solicitando que esto se aclare, se haga justicia y nosotros también nos dejen en paz en muchos sentidos”, expresó la esposa de Nicolas.

Autoridades no han dado conocer algún avance en las investigaciones a casi una semana de su ataque.

Información de Ricardo Preciado

JIPV