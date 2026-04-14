Asesinan a Tres Personas en Local de Automáticos en Purísima Rincón, Guanajuato

En el centro de Purísima del Rincón, sobre la calle Aldama, hombres armados asesinaron a tres personas, dos hombres y una mujer, que se encontraban al interior de un establecimiento de llantas.

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De acuerdo a testigos de la zona, los hechos ocurrieron minutos después de las tres de la tarde, cuando vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego, lo que llamó su atención y salieron a ver que es lo que ocurría.

Al estar en la calle, notaron que un local de llantas había sido atacado a balazos y que había varias personas heridas, por lo que de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos.

Los primeros en llegar a la calle Aldama, fueron los policías municipales, quienes al confirmar el ataque, nuevamente pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que llegaban elementos de la Guardia Nacional.

Al llegar más elementos de Seguridad, de inmediato se realizó un operativo en la zona, con la finalidad de dar con los agresores, pero desafortunadamente no tuvieron resultado positivo sobre los atacantes.

Asesinan a una mujer y un hombre en el local de llantas

Al llegar los paramédicos, se brindó atención médica a las personas al interior del establecimiento, donde para mala fortuna, la mujer y los dos hombres, ya no contaban con signos vitales.

Ante ello, se notificó al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como a la Semefo, quienes al llegar comenzaron con las indagatorias correspondientes, mientras acordonaban la zona del ataque.

Hasta el momento, las autoridades de Purísima del Rincón, no han notificado nada sobre los hechos, que ocurrieron en la zona centro de la ciudad, en uno de los horarios de mayor circulación sobre la calle Aldama.

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