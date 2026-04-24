Asesinan a Dos Menores de Edad que Platicaban a la Mitad de la Calle en Irapuato, Guanajuato

Vecinos de la colonia San Isidro, en Irapuato, fueron alertados cuando escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que al salir, vieron que dos menores de edad, habían sido asesinados a la mitad de la calle.

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De acuerdo a los primeros reportes de Seguridad Ciudadana de Irapuato, los hechos ocurrieron minutos después de las 7 de la noche, cuando dos menores de edad, se encontraban platicando en la calle Benito Juárez.

En cierto momento, dos hombres abordo de una motocicleta se aceraron a los jóvenes, por lo que al estar de frente, uno de los tripulantes de la moto, saco de entre sus pertenencias un arma de fuego.

Sin mediar palabra, el hombre comenzó a disparar en repetidas ocasiones contra los dos menores de edad, ante la mirada de varios testigos y para después, retirarse los motociclistas del lugar para darse a la fuga.

Ante ello, vecinos y testigos del ataque, de inmediato llamaron a los números de emergencia, donde reportaban un ataque a balazos a la mitad de la calle contra dos jóvenes que se encontraban graves de salud.

Menores de edad fallecen tras ser atacados a balazos

A los pocos minutos, policías municipales fueron los primeros en llegar, quienes al confirmar el ataque, pidieron nuevamente el apoyo de los paramédicos, mientras personal de la Guardia Nacional llegaba al lugar para resguardar la zona.

Al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica a los menores de edad, pero desafortunadamente ambos ya no contaban con signos vitales, por lo que se notificó al personal de la Fiscalía de Guanajuato, quien junto con la Semefo, llegaron a la zona para comenzar con las indagatorias correspondientes.

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