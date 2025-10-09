Matan a Hombre en Estacionamiento Público en el Centro de San Francisco del Rincón, Guanajuato

Una intensa movilización se registró en la zona centro de San Francisco del Rincón, después de que un joven fuera asesinado a balazos al interior de un estacionamiento público por hombres a bordo de una motocicleta.

Los hechos se registraron en el primer cuadro de la ciudad, cuando al parecer la víctima, quien era trabajador de la zona, estaba dentro de un estacionamiento público para después disponerse a seguir con su trabajo.

En ese momento, dos hombres a bordo de una motocicleta entraron al estacionamiento y al estar de frente a la víctima, uno de ellos, sacó un arma y sin mediar palabra comenzó a dispararle en repetidas ocasiones.

En ese instante, los dos hombres agresores salieron rápidamente del lugar para darse a la fuga, mientras que más empleados del lugar, al escuchar los balazos, no dudaron en llamar a los números de emergencia.

Los primeros en llegar, fueron policías municipales, quienes al confirmar los hechos, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras que personal de la Guardia Nacional también llegar al lugar del ataque.

Hombre fallece en el estacionamiento en el centro de San Francisco del Rincón

De igual manera, los elementos de Seguridad de inmediato implementaron un operativo en la zona con la finalidad de dar con los agresores, sin embargo, esto no fue posible, debido a que nadie supo dar datos sobre el rumbo que tomaron.

Al llegar los paramédicos, se brindó atención médica a la víctima, quien debido a las heridas provocadas por los impactos de bala, ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía de Guanajuato, para que comience con las indagatorias correspondientes.

