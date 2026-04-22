Asesinan a Padre e Hijo que Platicaban en la Calle en la Colonia Las Ceras en Irapuato

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad, se originó después de que se reportará el asesinato de un papá y su hijo en calles de la colonia las Ceras, en el municipio de Irapuato.

Nota Relacionada: Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya Guanajuato

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 6 de la tarde, cuando vecinos de la colonia Las Ceras, llamaron a los números de emergencia reportando un ataque armado a la mitad de la calle.

Y es que fueron las detonaciones de arma de fuego, que alertaron a los vecinos, donde se informaba del ataque contra un papá y su hijo de 19 años de edad, que se encontraban afuera de su domicilio.

Tras los disparos, vecinos salieron a la calle y al ver a las dos personas gravemente heridas, llamaron a la policía, al mismo tiempo que pedían la presencia de una ambulancia para que atendieran a los lesionados.

Los primeros en llegar, fueron los policías municipales de Irapuato, quienes al ver lo ocurrido, reiteraron el llamado a los paramédicos, mientras que también elementos de la Guardia Nacional llegaban a la zona.

Realizan operativo para dar con los agresores

Al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica a los dos hombres, pero desafortunadamente ya no contaban con signos vitales, por lo que se llamó al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Asimismo, la Guardia Nacional realizó un operativo por la zona, con la finalidad de dar con los agresores, pero no hubo resultado positivo, mientras que la zona era acordonada para que se comenzaran con las indagatorias correspondientes.

Historias recomendadas:

NLD