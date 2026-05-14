Tres Personas son Asesinadas Cuando Jugaban en Maquinitas Tragamonedas en León; Esto se Sabe

El pasado miércoles 13 de mayo se registraron dos ataques armados en distintas colonias de León, Guanajuato con un saldo de tres personas muertas. Alrededor de las siete de la noche, un hombre de entre 40 y 44 años fue asesinado a balazos mientras jugaba en máquinas tragamonedas dentro de una tienda de abarrotes ubicada en la calle Brisa de Santa Ana, en la colonia Brisas del Campestre.

Una mujer resultó herida tras ser víctima colateral del ataque

El ataque fue perpetrado por un individuo solitario que se hizo pasar por cliente antes de sacar un arma de fuego, disparar de manera directa contra la víctima y huir del lugar a

pie. Durante el incidente, una mujer resultó herida como víctima colateral debido a las esquirlas generadas al impactar un proyectil contra la pared.

Las víctimas tenían más de 20 detenciones por diversos delitos

Una hora más tarde, aproximadamente a las 8:00 de la noche, dos hombres identificados como Sergio de 44 años y José de 34, quienes según las autoridades acumulaban más de 20 detenciones previas.

Fueron asesinados a balazos mientras jugaban en máquinas tragamonedas afuera de un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Oriol y Gavilán, en la colonia Jardines de San Sebastián.

El ataque fue perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta verde con negro; uno de ellos descendió del vehículo y disparó en múltiples ocasiones contra las víctimas, dejándolas sin vida sobre la vía pública antes de huir con rumbo desconocido.

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En ambos casos, agentes estatales se encargaron de realizar las investigaciones pertinentes y personal del SEMEFO levantó los cuerpos para trasladarlos a Guanajuato, Capital donde se les practicará la necropsia de ley.

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Redacción N+

JIPV