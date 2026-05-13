Paty y Katya, Madre e Hija Buscadoras Fueron Despedidas Tras ser Asesinadas en Salamanca
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Paty Acosta y Katya Jauregui, madre e hija fueros despedidas por familiares y amigos, después de haber sido asesinadas el pasado sábado 9 de mayo en Salamanca, Guanajuato, buscaban a su hijo y hermano
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Las dos buscadoras asesinadas el sábado 9 de mayo en Salamanca, Guanajuato fueron despedidas este martes con una misa de cuerpo presente. Familiares, amigos y compañeras del colectivo ilustraron los ataúdes con mensajes para las víctimas.
Paty y Katya fueron asesinadas en calles de la colonia 28 de marzo
Durante la eucaristía, el sacerdote habló de la situación de violencia que hay en México que ha impactado a las familias. Patricia Acosta y Katya Jauregui, madre e hija respectivamente, fueron acribilladas a balazos en calles de la colonia 18 de marzo cuando y este día fueron sepultadas.
Pertenecían al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos
Desde el 2024 pertenecían al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, tras la desaparición de su hijo y hermano, Miguel Ángel. Tras encontrarlo muerto, las buscadoras dejaron las actividades de búsqueda, aunque seguían perteneciendo al colectivo.
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Redacción N+
JIPV