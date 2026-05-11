Detienen a Tres por el Delito de Trata de Personas en Guanajuato; Rescatan a Menores de Edad

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México y la National Center for Missing & Exploited Children, lograron la captura de tres personas que se dedicaban a la trata de personas en León y Guanajuato Capital.

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Fue la misma Fiscalía de Guanajuato, quien dio a conocer detalles de esta captura, donde se informó que tras una investigación y gracias a una denuncia, se logró ubicar a las tres personas culpables por este delito.

Se trata de dos mujeres y un hombre los detenidos, quienes operaban en las ciudades de León y Guanajuato Capital, quienes al momento de su detención, tenían a tres menores de edad con ellos.

Asimismo, la dependencia resalta que la investigación inició a partir de un reporte internacional emitido a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México y la National Center for Missing & Exploited Children, organismo especializado en la prevención de la explotación sexual infantil y la localización de menores desaparecidos, que alertó sobre material audiovisual relacionado con agresiones sexuales cometidas contra niñas, niños y adolescentes.

Ante ello, tras meses de labores de inteligencia, análisis forense, trabajo de campo y coordinación táctica, agentes de la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores ejecutaron cateos y órdenes de aprehensión en León y Guanajuato Capital, logrando el rescate de las víctimas y la captura de las dos mujeres y un hombre.

Autoridades logran identificar a los capturados

Tras la detención de los imputados, estos fueron trasladados ante las autoridades correspondientes de Guanajuato, quienes lograron identificarlos como Hansel ‘N’, Alejandra ‘N’ y Guadalupe ‘N’.

De igual manera, se informó que un Juez determinó su vinculación a proceso penal por el delito de trata de personas y dictó prisión preventiva como medida cautelar, mientras que las víctimas ya reciben atención médica especializada, acompañamiento integral y protección institucional.



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