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Colectivo Localiza Restos Humanos al Interior de Fosa Clandestina en Irapuato, Esto se Sabe

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Colectivo de búsqueda localizó los restos de tres personas dentro de una fosa clandestina ubicada en la comunidad de San Antonio Texas en Irapuato, Guanajuato.

Colectivo Localiza Restos Humanos al Interior de Fosa Clandestina en Irapuato, Esto se Sabe. Foto: N+

Colectivo Localiza Restos Humanos al Interior de Fosa Clandestina en Irapuato, Esto se Sabe. Foto: N+

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La tarde del pasado martes 12 de mayo, integrantes de un colectivo de Búsqueda en Irapuato, Guanajuato, localizaron restos humanos dentro de una fosa clandestina. Fueron dos hombres y una mujer los cuales se encontraban en avanzado estado de descomposición

Con varillas y otras herramientas fueron localizados los restos humanos 

El hallazgo ocurrió cuando las buscadoras, con ayuda de varillas y herramientas, descubrieron los restos mortales que, debido a su estado, no han podido ser identificados visualmente y requerirán pruebas genéticas para establecer su identidad. La zona fue acordonada y se le dio aviso a las autoridades estatales, para que arribaran a hacer el levantamiento de los cuerpos

El hallazgo fue dado a conocer mediante las redes sociales

A través de una transmisión en vivo, el colectivo reafirmó su objetivo de encontrar a sus seres queridos y su intención pacífica, pidiendo comprensión a la comunidad mientras continúan sus esfuerzos.

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Agentes estatales arribaron al lugar para recabar pesquisas y así darle apertura a una carpeta de investigación y tratar de esclarecer los hechos. Personal del SEMEFO se encargaron de levantar los cuerpos para trasladarlos a un anfiteatro y practicarles la necropsia de ley.

 

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Redacción N+ 

JIPV

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