Hombre es Asesinado a Balazos Frente a Una Tienda de Autoservicio en Irapuato Guanajuato

La noche del pasado domingo, alrededor de las 23:00 horas se registró un ataque armado en calles de la colonia Las Misiones en Irapuato, Guanajuato.

Vecinos de la zona denunciaron a las autoridades, llamando al número de emergencias 911, haber escuchado varias detonaciones por arma de fuego.

El ataque se presentó frente a una tienda recién inaugurada

Los hechos se registraron en la intersección de las calles Los Reyes y San Juan de Retana de la colonia Las Misiones. El cuerpo de la persona atacada quedó tirado frente a una tienda de autoservicio que acababa de ser inaugurada.

Familiares llegaron a identificar el cuerpo del asesinado

Paramédicos que acudieron a brindar atención médica a la víctima, después de varios minutos, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con información preliminar, los agresores fueron hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes tras el ataque huyeron con rumbo a la colonia Los Reyes.

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Familiares de la persona asesinada, llegaron al lugar de los hechos para identificar a su pariente, sin embargo no se dio a conocer su nombre ni edad. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de abrir una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Mientras personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo del fallecido a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para practicarle la necropsia de ley.

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Redacción N+

JIPV