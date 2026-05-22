Asesinan a Balazos a un Hombre en un Autolavado en las Carmelitas en Irapuato

Minutos después del medio día, un hombre que se encontraba en u autolavado, en la colonia Las Carmelitas en Irapuato, fue asesinado por varios impactos de arma de fuego por dos motociclistas que lograron darse a la fuga.

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De acuerdo al parte de información de las autoridades de Seguridad de Irapuato, los hechos ocurrieron después del medio día, cuando la víctima se encontraba sin problema alguno al interior de un conocido autolavado.

En cierto momento, al lugar llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta, de la cual uno de ellos descendió para entrar al local como si se tratara de un cliente, pero al estar frente a la víctima sacó un arma.

Sin mediar palabra alguna, el agresor comenzó a disparar en repetidas ocasiones frente a varios clientes y comerciantes que se encontraban a unos metros del establecimiento, para después salir corriendo.

Afuera lo esperaba el conductor de la motocicleta, quien de inmediato aceleró el vehículo para que junto con el agresor darse a la fuga, mientras testigos llamaban a los números de emergencia para reportar el ataque.

Fallece hombre al interior del autolavado y agresores huyen

A los pocos minutos, policías municipales llegaron al lugar del ataque, pidiendo el apoyo de paramédicos, quienes al llegar de inmediato brindaron atención médica a la víctima, quien desafortunadamente, ya no contaba con signos vitales.

la zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, quienes tras un operativo, encontraron abandonada la moto de los agresores, mientras que personal de la Fiscalía de Guanajuato y la Semefo, realizaban las indagatorias correspondientes.

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