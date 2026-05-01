Atacan a Balazos a un Hombre al Salir de un Cajero en Irapuato; Intentaron Asaltarlo

Elementos de varias corporaciones de Seguridad se dieron cita tras reportarse un ataque a balazos contra un hombre que acababa retirar dinero de un cajero, a unos metros de una conocida plaza comercial, en la colonia San Miguelito, en Irapuato.

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De acuerdo a información de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 7 de la noche, cuando un hombre acudió a un cajero que se encuentra a unos metros de la plaza comercial, con la finalidad de hacer un retiro.

Ahí, la víctima no tuvo problemas en realizar la operación bancaría, cuando al salir, de inmediato lo interceptaron dos hombres que iban a bordo de una motocicleta, quienes sin importar que hubiera testigos, le exigieron que entregará el dinero.

En ese momento, el hombre, que se encontraba a unos metros de su coche, se negó a entregar el dinero, acción que molestos a los dos motociclistas, lo que provocó que uno de ellos sacara un arma de fuego.

Pese a la amenaza de los hombres armados, la víctima volvió a negarse a entregar el dinero, por lo que uno de los motociclistas le disparó en un par de ocasiones, lo que provocó que testigos de la zona, llamaran a los números de emergencia.

Dejan herido a hombres y se fugan motociclistas en Irapuato

Ante ello, los motociclistas emprendieron de inmediato la fuga con la finalidad de no ser detenidos, mientras que el hombre se quedó en la zona herido, a la espera de que llegaran los paramédicos.

Los primeros en llegar fueron policías municipales, al mismo tiempo que los rescatistas también hacían su arribo, para de inmediato brindarle atención médica, estabilizarlo, y ser trasladado a un hospital.

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