Atacan a Balazos a Pareja Cerca de Estación de Policía en León; Los Agresores Huyeron

Una pareja que regresaba a casa para comer, fue atacada a balazos a la mitad de la calle y a unos metros de la Estación de la Policía de Tellez Cruces en León, por hombres que iban a bordo de una motocicleta.

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De acuerdo al reporte de las autoridades de Seguridad, los hechos ocurrieron minutos después de la 1 de la tarde, cuando un hombre y una mujer caminaban por la calle, rumbo a su vivienda para comer.

En cierto momento y a la mitad de la calle, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron a la pareja, y sin mediar palabra comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones frente a varios vecinos y testigos.

Tras el ataque, los motociclistas, se acomodaron y emprendieron la huida con rumbo desconocido, sin importarles que a tan solo unos metros estuviera la estación de la policía de la zona de Tellez Cruces.

Debido a las detonaciones de arma de fuego y a los gritos de la mujer, vecinos de la zona, al ver lo que había ocurrido, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido en la calle.

Policías no logran dar con los agresores de la pareja

Los primeros en llegar, fueron policías municipales, quienes al confirmar el ataque, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras también elementos de la Guardia Nacional llegaban y realizaban un operativo en la zona.

Al llegar los rescatistas, de inmediato brindarles atención médica a la pareja, quienes aún contaban con signos vitales, por lo que fueron estabilizados y trasladados para que recibieran atención médica en un hospital.



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