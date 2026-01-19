¿Qué se Sabe del Ataque Armado en Anexo de San Felipe, Guanajuato?

Un ataque armado se registró la mañana del pasado sábado 17 de enero en un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de San Felipe, Guanajuato.

Una de las víctimas fatales era de León y otra de San Luis Potosí

Donde dos personas perdieron la vida y seis más resultaron lesionadas, uno de los fallecidos era de León y otro de San Luis Potosí.

Los hechos fueron en el anexo conocido como Los Marginados a donde de acuerdo a primeros informes habrían llegado al menos dos sujetos con armas largas.

Quienes irrumpieron de manera violenta en el inmueble y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar, entre ellas tres veladores.

Uno de los hombre murió en el centro de rehabilitación

Tras el ataque, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención a las víctimas, quienes fueron trasladadas a diferentes hospitales de la región.

Una persona falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, sin embargo no se informó de su identidad.

Elementos de seguridad implementaron un operativo en la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Por su parte la presidenta municipal Saraí Lepe Monjaras condenó los hechos y aseguro trabajar para que el hecho no quede impune.

