Decomisan Más de 80 Kilogramos de Droga en Irapuato; Equivale a Cinco Millones de Pesos

Elementos del Ejército Mexicano, en conjunto con la Guardia Nacional, policías estatales de Guanajuato y municipales, lograron el decomiso de más de 80 kilogramos de drogas, ubicada en un inmueble en Irapuato.

Lo anterior lo dieron a conocer las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato, donde informaron sobre el operativo que se realizó en un domicilio en el municipio de Irapuato.

Durante este trabajo, se contó con la participación del Ejército Mexicano, además de elementos de las Fuerzas Estatales de Seguridad Pública de Guanajuato, y policías municipales, quienes dieron con el lugar antes mencionado.

En el operativo, los elementos de Seguridad llegaron al domicilio indicado, donde en un principio no tuvieron a la vista a ninguna persona, por lo que al ingresar, tampoco pudieron encontrar a alguien o persona sospechosa.

En ese momento, al inspeccionar la zona, los uniformados se dieron cuenta de que en diferentes partes del domicilio había bolsas con los que parecía ser algún tipo de droga, hecho que llamó de inmediato su atención.

Confirman policías que se trataba de metanfetaminas y marihuana

Después de revisar cada rincón de la vivienda, las autoridades comenzaron a contabilizar lo que habían encontrado, siendo 88 kilogramos de metanfetaminas y marihuana, lo que representa una suma de más de 5 millones de pesos de acuerdo a las autoridades.

Ante ello, las autoridades aseguraron la mercancía y la zona, para después entregar a las autoridades correspondientes con la finalidad de que continúan con el caso y den con quienes habitaban en la vivienda.

