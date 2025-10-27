Bloquean Agricultores Carreteras y Caminos en Guanajuato; No Llegan a un Acuerdo

Al no lograr un acuerdo sobre el nuevo precio de garantía por su maíz y sorgo, agricultores de Guanajuato cerraron algunas de las carreteras, colapsando por horas a cientos de automovilistas.

Los primeros en actuar fueron los campesinos de León, quienes bloquearon con tractores dos carriles de la autopista León-Aguascalientes en los accesos a las casetas de cobro ubicadas cerca de la Central de Abastos, lo que provocó intenso tráfico en la zona.

Asimismo, se informó que cerca de 18 tractores, fueron los que ingresaron a unos metros de la Central de Abastos para bloquear un carril de la caseta de cobro, con rumbo de Silao a León, sin ser un cierre total.

Por su parte, en Irapuato y Jerécuaro lo cumplieron trabajadores del campo y bloquearon la federal 45 a la altura de la comunidad de Aldama y la carretera con destino a Acámbaro.

Agricultores ponen tractores en las carreteras para bloquear el paso

Asimismo, en las carreteras de Salamanca, Valle de Santiago, Irapuato y en la León hacia Aguascalientes, también optaron de bloquear los caminos ante lo que parecer ser no hubo un acuerdo que favorezca a los agricultores.

Hasta el momento, no se ha dado información sobre cuánto tiempo durará el bloqueo, donde en ciudades como León, es imposible ingresar o salir, debido a que las carreteras en sus diferentes accesos también se encuentran bloqueadas.

