Confirman Bloqueo Campesinos en Carreteras de Guanajuato el 20 de Abril 2026: ¿Dónde Cerrarán?
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El Comité Pro-Mejoramiento de Agro Guanajuatense ha dado a conocer que el próximo lunes 20 de abril se bloquearán diversas carreteras de Guanajuato ante la falta de resultados del Gobierno Federal.
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Este jueves 16 de abril, el Comité Pro-Mejoramiento de Agro Guanajuatense lanzó un comunicado en donde informa sobre distintos bloqueos que van a realizar.
La fecha será el próximo lunes 20 de abril, cuando se mantendrán cerradas carreteras en varios entronques.
Carreteras que se mantendrán bloqueadas por campesinos
En el comunicado que dieron a conocer señalan que las carreteras afectadas serán:
- Entronque de la carretera Irapuato - Silao con la autopista Salamanca - León.
- Entronque de la carretera libre Celaya - Querétaro con la autopista de cuota Celaya - Querétaro.
- Entronque de la carretera federal 57 con el acceso a San Luis de La Paz
Los manifestantes indicaron que sus protestas se realizarán de manera organizada y pacífica ante la falta de respuestas efectivas por el Gobierno Federal.
Razones por las que se llevará a cabo el bloqueo el lunes 20 de abril
Integrantes del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense, expresaron que la falta de resultado concretos por parte de la federación.
La inminente fecha límite para acceder al subsidio de la cuota energética y al decreto de facilidades para la recuperación de concesiones vencidas.
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Por lo que se han visto en la obligación de tomar este tipo de decisiones que no se trata de un acto de provocación, sino una acción legítima, necesaria y responsable.
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Redacción N+
JIPV