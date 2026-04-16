Confirman Bloqueo Campesinos en Carreteras de Guanajuato el 20 de Abril 2026: ¿Dónde Cerrarán?

Este jueves 16 de abril, el Comité Pro-Mejoramiento de Agro Guanajuatense lanzó un comunicado en donde informa sobre distintos bloqueos que van a realizar.

La fecha será el próximo lunes 20 de abril, cuando se mantendrán cerradas carreteras en varios entronques.

Carreteras que se mantendrán bloqueadas por campesinos

En el comunicado que dieron a conocer señalan que las carreteras afectadas serán:

- Entronque de la carretera Irapuato - Silao con la autopista Salamanca - León.

- Entronque de la carretera libre Celaya - Querétaro con la autopista de cuota Celaya - Querétaro.

- Entronque de la carretera federal 57 con el acceso a San Luis de La Paz

Los manifestantes indicaron que sus protestas se realizarán de manera organizada y pacífica ante la falta de respuestas efectivas por el Gobierno Federal.

Razones por las que se llevará a cabo el bloqueo el lunes 20 de abril

Integrantes del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense, expresaron que la falta de resultado concretos por parte de la federación.

La inminente fecha límite para acceder al subsidio de la cuota energética y al decreto de facilidades para la recuperación de concesiones vencidas.

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Por lo que se han visto en la obligación de tomar este tipo de decisiones que no se trata de un acto de provocación, sino una acción legítima, necesaria y responsable.

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Redacción N+

JIPV