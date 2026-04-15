Encuentran Sin Vida a Niño de Dos Años Dentro de un Aljibe en Silao, Guanajuato

Tras varias horas de búsqueda, más de 80 elementos de diferentes dependencias de Silao y León, encontraron el cuerpo sin vida del pequeño de 2 años, Christopher Armando, adentro de un aljibe, ubicado en la comunidad de San Antonio Texas.

Nota Relacionada: Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya Guanajuato

Fueron los mismos elementos de Protección Civil y de Bomberos, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo del menor, quien se encontraba a unos metros de donde había desaparecido.

Es importante recordar que los hechos ocurrieron el pasado martes alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando se reportó la desaparición de un menor de 2 años de edad, en la comunidad de San Antonio Texas en Silao.

Los papás del menor fueron quienes llamaron a las autoridades municipales, quienes desplegaron un amplio operativo de búsqueda cerca de un estanque a un lado de los campos de futbol y beisbol de la comunidad donde Christopher fue visto por última vez.

Ahí mismo, el titular de Protección Civil de Silao, dio a conocer que de inmediato se activaron los protocolos con la participación de diversas corporaciones de emergencia y seguridad de los tres órdenes de gobierno buscando al menor.

Encuentran cuerpo de Christopher Armando en un aljibe

Con el paso de las horas, la angustia de los papás de Christopher Armando crecía, así como la de los rescatistas, quienes habían desplegado un amplio operativo en la zona, sin tener resultado positivo.

Desafortunadamente, minutos después de las 10 de la mañana del miércoles, los rescatistas lograron encontrar sin vida el cuerpo de Christopher Armando, el cual estaba en un aljibe ubicado en la zona.

Ante el fatal hallazgo, al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, junto con el SEMEFO, quienes serán los encargados de realizar las indagatorias correspondientes.



Historias recomendadas:

NLD