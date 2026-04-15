Cinco Cuerpos Encontrados en Una Fosa Clandestina en los Límites de Villagrán y Juventino Rosas

Una fosa clandestina con cinco cuerpos fue encontrada durante el lunes y martes, en un pozo ubicado entre los límites de Villagrán y Juventino Rosas. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y autoridades trabajan en conjunto desde el lunes, pero fue este martes cuando salió a relucir la información.

Podrían ser los cuerpos de 3 hombres y 2 mujeres

De acuerdo con el reporte preliminar, puede tratarse de los cuerpos de tres hombres y dos mujeres, sin embargo, todavía no han sido identificados por las autoridades. El hallazgo se realizó en una zona de parcelas luego de reportes ciudadanos que alertaban sobre olores fétidos en el lugar.

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Una vez que llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Guardia Nacional y de la Defensa se percataron que los olores provenían de un pozo. Sin embargo, las condiciones del terreno y la profundidad del pozo han complicado el rescate de los cuerpos.

A finales de marzo en Villagrán habían encontrado 8 cuerpos

Fue a finales de marzo en la comunidad Mexicanos de la misma zona de Villagrán, que el colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, realizó el hallazgo de 8 cuerpos en otro pozo. Las autoridades continúan con las investigaciones para descartar la existencia de más cuerpos en el interior del pozo.

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Redacción N+

JIPV