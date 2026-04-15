Buscan a Christopher, Menor Reportado como Desaparecido en Silao, Guanajuato

El pasado martes alrededor de las 4:00 de la tarde se reportó la desaparición de un menor de 2 años de edad en la comunidad de San Antonio Texas en Silao. Por lo que las autoridades municipales desplegaron un amplio operativo de búsqueda en la zona señalada.

El menor de 2 años responde al nombre de Christopher

Fue cerca de un estanque a un lado de los campos de futbol y beisbol de la comunidad donde Christopher fue visto por última vez, tras estar jugando con algunos de sus hermanos.

El Director de Protección Civil de Silao, informó que de inmediato se activaron los protocolos con la participación de diversas corporaciones de emergencia y seguridad. Para la noche eran más de 80 servidores públicos buscando al menor de los tres órdenes de gobierno.

En el intenso operativo participan elementos de Protección Civil, Bomberos de Silao, Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Defensa, además de voluntarios de la comunidad.

La búsqueda se realiza por tierra y en cuerpos de agua con buzos profesionales, empleando cámaras térmicas en motocicletas y un binomio canino especializado en la búsqueda y rescate.

La búsqueda paró a la 1:00 de la madrugada y se reiniciará por la mañana

Autoridades destacaron la urgencia de avanzar ante el descenso de temperatura nocturna y la alcaldesa instó a la ciudadanía a evitar la difusión de información falsa y a reportar cualquier dato relevante al 911.

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Las labores de inmersión en el agua pararon cerca de la una de la madrugada, mientras que hay operativos en guardia con personal de las fuerzas de Seguridad Pública Municipal. Así como elementos de la Defensa que se quedaron en el sitio haciendo guardia a la espera de reiniciar labores por la mañana.

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Redacción

JIPV