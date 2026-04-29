Buscan a Noemí del Carmen, Desapareció al Salir de su Trabajo en León, Guanajuato

Familiares y amigos de Noemí del Carmen Álvarez Martínez, han intensificado su búsqueda después de que el pasado 1 de abril, al salir de trabajar en la colonia Arbide, en León, se perdiera todo tipo de comunicación con ella.

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De acuerdo al parte informativo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la Noemí del Carmen había acudido a trabajar como normalmente lo hacía a la colonia Arbide, cuando al salir, informó que iba de regreso a su casa.

Hasta ese momento, todo iba en orden, pero conforme pasaron las horas, los familiares de Noemí del Carmen comenzaron a preocuparse, pues la mujer no llegaba a su domicilio, por lo que le mandaron varios mensajes para saber algo sobre ella.

Desafortunadamente, sus papás y amigos no pudieron contactarla, afirmando que ya no entraban las llamadas al celular, acción que de inmediato los alarmó y por ello, decidieron pedir apoyo a las autoridades correspondientes en León.

Desde ese día, la policía, como la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, así como la Fiscalía del Estado emitieron una ficha de búsqueda de Noemí del Carmen, con la finalidad de obtener algún tipo de información.

Intensifican búsqueda a través de las redes sociales

Ante la falta de información, nuevamente sus familiares y amigos han intensificado su búsqueda, pues a casi un mes de su desaparición, temen desde el principio por su integridad, por lo que realizan una campaña en las redes sociales para obtener datos al respecto.

Entre la información que brindó su familia a las autoridades se indicó que Noemí del Carmen tiene tatuados la parte superior de ambos ojo, así como un tatuaje en la mano derecha con letras árabes destacando que se agradece cualquier información que lleve a su paradero.

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