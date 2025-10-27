Conductor de Camioneta Intenta Ganarle al Tren y es Impactada en Irapuato; Iban Seis Pasajeros

Una intenta movilización por parte de varias unidades de emergencia se originó después de que llegara a la cabina del 911, un reporte, donde se confirmaba que una camioneta había sido proyectada por el tren en la Brigada, en Irapuato, Guanajuato.

El accidente ocurrió cerca de las 5 de la tarde, cuando el conductor de la camioneta regresaba a casa después de un paseo familiar, pero a unos kilómetros de llegar a la Brigada, se percató que a lo lejos venía el tren.

En ese momento, aceleró su marcha con la finalidad de atravesar las vías, antes de que la locomotora llegara, sin importarle que en la camioneta, además de él, viajaban seis personas más, las cuales llevaban el mismo destino.

Pero el conductor, en vez de frenar, aceleró más la unidad y un mal calculó al atravesar las vías, lo llevó a que el tren lo impactada y saliera proyectada la camioneta a varios metros de distancia del cruce principal.

Testigos del accidente, al ver lo que acababa de ocurrir, no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar el hecho, afirmando que al interior de la camioneta había varias personas heridas.

Paramédicos atienden a los siete pasajeros de la camioneta tras el impacto

Al lugar del accidente también llegaron policías municipales, quienes de inmediato apoyaron con las labores viales, con la finalidad de evitar otro accidente, ya que la camioneta, al ser proyectada, quedó sobre las vías del tren.

Los paramédicos brindaron atención médica a los siete pasajeros que iban a bordo de la camioneta, pero solo dos de ellos, tuvieron que ser trasladados a un hospital debido a la magnitud de las lesiones.



