Capturan a Pareja Caminando por las Calles de León con Armas y Cartuchos Útiles

Elementos de la Policía municipal de León en conjunto con la Guardia Nacional, lograron la captura de un hombre y una mujer que caminaban por las calles de la colonia León I, minutos después de las 6 de la tarde, en el municipio de León, con armas y cartuchos útiles.

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Los hechos ocurrieron de acuerdo a la parte informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León, cuando los elementos de la Policía municipal realizaban un patrullaje de rutina por las calles de la colonia antes mencionada.

En cierto momento, los uniformados notaron que a lo lejos había una pareja conformada por un hombre y una mujer, que al ver a los oficiales, comenzaron a caminar de forma sospechosa, acción que llamó de inmediato la atención de los elementos de Seguridad.

Por su parte, el hombre y la mujer al ver que habían sido vistos por la policía, trataron de darse la fuga, por lo que comenzaron a correr, y ante ello, los uniformados también aceleraron el paso de la patrulla.

Sin embargo, los uniformados lograron darles alcance metros más adelante momento en el que aprovecharon para cuestionarlo sobre su acción de intentar darse a la fuga.

Al realizarles una inspección de rutina notaron que tanto el hombre como la mujer traían consigo un arma, además de varios cartuchos útiles, así como un cargador, por lo que de inmediato fueron detenidos por las mismas autoridades.

Autoridades identifican al hombre y a la mujer

El hombre y la mujer fueron identificados como Luis Ángel 'N' y Carmen Laura 'N', quienes en ese momento fueron detenidos por los uniformados y posteriormente trasladados para ser presentado ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, se confirmó que entre lo asegurado había dos armas un cargador y 12 cartuchos útiles los cuales también fueron asegurados para que las autoridades comiencen con las indagatorias correspondientes.

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