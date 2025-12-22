Esto se Sabe del Ataque Armado en Campo de Futbol en Irapuato, Guanajuato

Una tarde de convivencia deportiva en el fraccionamiento Santa Sofía de Irapuato, Guanajuato, un grupo de cinco hombres fue blanco de un ataque a balazos.

Las víctimas disfrutaban de bebidas y un partido de futbol en los campos “Las Palmas". El suceso ocurrió alrededor de las 14:20 horas cerca del bulevar Gabriel García Márquez.

Disparan en más de 50 ocasiones contra un depósito de cerveza

Cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego desde unos 20 metros de distancia, disparando en más de 50 ocasiones contra un puesto de cerveza donde se encontraban las víctimas.

Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana sugirió inicialmente que el hecho derivó de una riña, la evidencia de múltiples casquillos percutidos en tres puntos distintos apunta a una agresión directa.

Los heridos, cuyas edades oscilan entre los 21 y 52 años, tuvieron que trasladarse por sus propios medios a diversos hospitales de la ciudad, incluyendo el IMSS y el Hospital General.

Cuatro de los lesionados están delicados de salud

Entre los afectados se identificó a José y Eladio con lesiones graves en espalda y abdomen respectivamente, mientras que los otros tres presentan heridas en extremidades; cuatro de ellos se reportan en estado delicado.

La zona fue rápidamente asegurada por fuerzas de seguridad para el procesamiento de la escena por parte de la fiscalía, cuyos agentes ya han iniciado las entrevistas con los sobrevivientes para esclarecer los motivos detrás de esta lluvia de balas.

Información de Alejandro Gibran Chichipan

