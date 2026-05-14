Colectivos de Búsqueda en León, Guanajuato Denuncian Presuntas Condiciones Inhumanas en Fosas

Buscadoras del colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, denunciaron presuntas condiciones inhumanas de restos en las fosas comunes ubicadas en los panteones

públicos de la ciudad. Dijeron que previamente habían solicitado información al respecto a las autoridades y se las negaron.

Buscadoras solo han recibido negativas de las autoridades

Aseguraron que desde hace tiempo han solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato una mesa de trabajo para tocar este tema, sin embargo, sólo han recibido negativas. Aunque el video fue grabado en el panteón de San Nicolás, comentaron que se vive la misma situación en el de Las Trojes.

Durante el recorrido en el panteón fueron intimidadas

Las buscadoras añadieron que durante el recorrido fueron intimidadas por personal del panteón, quienes les pidieron borrar los videos, dejar de grabar y retirarse del lugar pese a que es un espacio público.

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Argumentaron que las familias tienen derecho a participar en los procesos de identificación, además de que los cuerpos deben ser conservados con dignidad pese a que nadie los reclame.

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Redacción N+

JIPV