¿Cuándo Será a Caminata del Despertar de las Ánimas en León Guanajuato 2025?; Hora y Fecha

Organizadores de la tradicional Caminata del Despertar de las Ánimas en León, Guanajuato, dieron a conocer que están afinando detalles para que este 2025 se realice con éxito este evento que podría reunió más de 40 mil participantes.

Te Podría Interesar: “No le Vayan a Robar”: Ladrón Grita antes de Llevarse 13 Mil Pesos de una Tienda en León

Abril Medina, integrantes del Comité organizador dio a conocer que se encuentran a más del 50 por ciento de los reparativos para que este año, la Caminata del Despertar de las Ánimas en León, se lleve a cabo en lo que sería su edición número 26.

Es importante destacar que la Caminata del Despertar de las Ánimas, es una tradición que por más de dos décadas ha logrado reunir a miles de personas que se disfrazan de catrinas y otros personajes de terror para caminar por las calles de León.

El punto de partida, como cada año, ha sido el Panteón de San Nicolás, lugar donde se reúnen personas de todas las edades disfrazadas para caminar por varias calles y llegar a la zona centro de León a través de la calle Madero.

Para este año, Abril Medina comentó que se encuentran trabajando a marchas forzadas, ya que esperan una participación en esta archa de más de 40 mil personas, la cual se llevará a cao el 1 de noviembre del 2025.

Caminata del Despertar de las Ánimas llega a su edición número 26 en León

De igual manera, afirmaron los organizadores que está caminata comenzará alrededor de las 10:30 de la noche, saliendo del panteón para caminar por el bulevar Mariano Escobedo y llegar al jardín principal.

Para finalizar, compartieron que en próximos días se estarán reuniendo con Protección Civil, así como la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para detallar el recorrido, así como los puntos de apoyo y auxilio.

Historias recomendadas:

NLD