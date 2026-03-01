Lizbeth Jazmín de 15 Años, Salió de su Casa en León y Ya No Regresó; Emiten Alerta Amber

Familiares y amigos de la menor de edad, Lizbeth Jazmín Flores Ortiz, de 15 años, piden apoyo a la ciudadanía para poder dar con su paradero, ya que salió de su casa en la ciudad de León, y ya no regreso. Autoridades emiten Alerta Amber.

De acuerdo a las autoridades, los hechos ocurrieron a mediados de febrero, cuando Lizbeth Jazmín Flores Ortiz, salió de su casa como lo hacía de costumbre, pero conforme pasaron las horas, sus familiares dejaron de tener contacto con ella.

En ese momento, su familia comenzó a investigar sobre su paradero con amistades cercanas a ellas a través de las redes sociales, pero obtuvieron resultado positivo, hecho que alertó más a sus seres queridos, quienes llamaron al 911.

En ese momento, las autoridades obtuvieron datos sobre Lizbeth Jazmín Flores Ortiz, para comenzar con una investigación, mientras su familia trataba de ubicarla a través de las redes sociales, ya que tampoco contestaba el teléfono.

Ahí se comentó, que la menor de edad, había salido de su casa el 17 de febrero, pero conforme pasaron las horas perdieron comunicación con ella, ya no contestó su celular y nadie de sus amistades sabía sobre su paradero.

Emiten Alerta Amber para buscar a Lizbeth Jazmín Flores Ortiz

Ante ello, autoridades municipales comenzaron a trabajar con dependencias estatales con la finalidad de emitir una ficha de búsqueda, lanzando también una Alerta Amber para todo el país, y tener así alguna información sobre su ubicación.

De acuerdo a la ficha de búsqueda se indica que Lizbeth Jazmín tiene cabello lacio castaño claro, ojos rasgados color café oscuro. Mide 1.58 metros y pesa 61 kilogramos, además como señas particulares, tiene una cicatriz en el tobillo izquierdo, un lunar debajo del labio en el lado derecho y otro en el lado izquierdo de la frente.





