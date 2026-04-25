Despliegan Fuerte Operativo de Seguridad en Los Ángeles, en Villagrán, Guanajuato

Elementos de Varias corporaciones de Seguridad de los tres órdenes de Gobierno, realizaron un fuerte operativo en el municipio de Villagrán, Guanajuato, donde localizaron un inmueble que se utiliza como casa de Seguridad por la delincuencia organizada, en la localidad de Los Ángeles.

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De acuerdo a reportes, se indicó que esté despliegue de seguridad, abarcó al menos cinco comunidades de Villagrán durante las primeras horas del día y que movilizó alrededor de 40 unidades por tierra y aire.

Ha sido captado desde el aire, el apoyo de un helicóptero artillado de la Marina, el cual realiza sobre vuelos a baja altura.

Operativos se extienden también en Celaya y Apaseo el Alto

Entre las zonas donde se registró movilización fue en Los Ángeles, Santa Rosa de Lima, Torrecillas, El Chinaco y el Caracol en Villagrán. Aparentemente, también en los municipios de Celaya y Apaseo el Alto también hubo movilizaciones de los elementos de Seguridad, pero sería en Los Ángeles, donde se encontraría un inmueble, donde también se desprendía un fuerte olor a huachicol.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la movilización por lo que se espera información oficial.

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