Detienen a Dos Hombres con Armas y Autos Robados en Yuriria; Traían Más de 500 Dosis de Droga

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmaron que gracias a un operativo coordinado, la detención de dos hombres en el municipio de Yuriria, con varias armas de fuego, autos con reporte de robo y cientos de dosis de droga.

Los hechos ocurrieron, cuando varias unidades de la Policía Municipal, en coordinación con Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), realizaban un patrullaje de rutina por las calles del municipio de Yuriria.

En cierto momento, notaron la presencia de dos hombres que circulaban en dos autos de forma sospechosa y quienes al notar la presencia de los elementos de Seguridad, aceleraron su paso para tratar de perderlos.

Esto desató una persecución por las calles de Yuriria, al mismo tiempo que los elementos de Seguridad, pedían más refuerzos para poder detener a los dos hombres, quienes fueron ubicados y detenidos metros más adelante.

Ahí, los conductores de los autos, se detuvieron, mientras que los uniformados, comenzaban con un interrogatorio al mismo tiempo que realizaban una revisión en ambos vehículos.

Autos tenían reporte de robo y encuentran armas de varios calibres

Ahí, los elementos de Seguridad confirmaron que ambos vehículos contaban con reporte de robo, al mismo tiempo que dentro de ellos, encontraron varias armas de fuego, así como diversos envoltorios con sustancias ilícitas.

Ante ello, los policías procedieron a la detención de los dos hombres, a quienes se les aseguraron seis armas de fuego, equipamiento tipo bélico, más de 550 dosis de droga y los vehículos con reporte de robo, para ser presentado ante las autoridades correspondientes y proceder con la investigación.

