Caen Ocho Personas por Delito de Extorsión Agravada en Varias Ciudades de Guanajuato

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informaron sobre la detención de ocho personas, presuntamente integrantes a una banda delictiva y que fueron capturados por el delito de extorsión agravada.

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A través de un comunicado en sus redes sociales la Fiscalía informó sobre la captura de estas ocho personas, gracias a las denuncias de los ciudadanos que eran víctimas en diferentes partes del estado.

Ante ello, al recibir la denuncia, los elementos de la Fiscalía comenzaron con los protocolos de investigación para dar con los responsables, destacando que al parecer operaban no solo en Celaya, sino también en otras ciudades.

Gracias a los trabajos debidos, la dependencia de Seguridad compartió en su comunicado que, derivado de investigaciones estratégicas y trabajo coordinado de sus áreas especializadas, se lograron sentencias condenatorias y vinculaciones a proceso contra personas responsables de extorsión agravada.

De esta manera y como resultado de la investigación, se logró desarticular estructuras delictivas que afectaban a comerciantes y familias en municipios como Celaya, Irapuato y Salvatierra, de donde también habían sido denunciados.

Tres mujeres integraban esta banda que operaba en Guanajuato

De esta manera, la misma Fiscalía de Guanajuato, confirmó que tras la detención de ocho personas, se informó que tres de estas, son mujeres, las cuales ya fueron de identificadas por las autoridades correspondientes.

Tras su captura, las ocho personas fueron presentadas ante las autoridades de la Fiscalía, quienes los vinculó a proceso y sentenció por el delito de extorsión agravada, para así seguir con su proceso.

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