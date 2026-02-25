Caen Hermanos Dedicados Supuestamente a Secuestrar en San Francisco del Rincón; Son Procesados

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en conjunto con personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) lograron la captura de dos hermanos que se dedicaban al secuestro en San Francisco del Rincón.

De acuerdo a información brindada por la Fiscalía de Guanajuato, ambos hombres operaban aparentemente en esta ciudad del Estado, donde privaban de la libertad a una persona para pedir dinero a sus familiares

Y es que de acuerdo a los hechos, y tras una investigación técnica y de campo, los responsables de estos hechos, fueron identificados como CRUZ “N” y ADÁN “N” como presuntos responsables del secuestro agravado.

Es importante mencionar que tras lograr privar de la libertad y durante su cautiverio, los dos hermanos utilizaron el teléfono móvil de la víctima para realizar exigencias económicas a sus familiares, antes de liberarla.

Esto ayudó a que las autoridades trabajaran sobre ello, para poder dar con su paradero y así poder detenerlos con la finalidad de poner a salvo a la persona que se encontraba privada de la libertad en San Francisco del Rincón.

Detienen a hermanos por privar de la libertad a una persona

Tras el operativo donde se logró su captura y con base en datos de prueba sólidos, se cumplimentaron las órdenes de aprehensión y, en audiencia, el Juez dictó auto de vinculación a proceso por el delito de secuestro agravado, conforme a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Asimismo, la Fiscalía de Guanajuato informó que como medida cautelar, se impuso prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso penal contra los dos hermanos.

