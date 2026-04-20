Localizan a Dos Hombres Muertos en un Camino de la Comunidad de San José de Los Romero en León

Dos hombres fueron encontrados muertos por pobladores de la comunidad de San José de Los Romero en León, Guanajuato. Los cuerpos estaban cerca de un puente vehicular ubicado en el Eje Metropolitano y presentaban signos de violencia e impactos de arma de fuego.

Policías acordonaron la zona hasta que levantaron los cuerpos

Al realizar el hallazgo, los habitantes marcaron a la Central de Emergencias 911, para denunciar los hechos y pedir el arribo de agentes de Seguridad Pública Municipal comenzando con las investigaciones.

Elementos de diversas corporaciones arribaron a la zona donde se encontraron con lo cuerpos de los hombres asesinados, por lo que llamaron a paramédicos para que los revisaran.

Los hombres encontrados sin vida tenían signos de violencia

Por lo que acordonaron la zona, para que los socorristas pudieran confirmar que los cuerpos presentaban signos de violencia e impactos de arma de fuego. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargaron de realizar las primeras indagatorias, para dar apertura a una carpeta de investigación.

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Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, por lo que integrantes del Servicio Médico Forense los trasladaron a un anfiteatro ubicado en Guanajuato, Capital para realizarles la necropsia de ley.

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Redacción N+

JIPV