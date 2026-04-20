Saúl Banda, Presidente de la Cruz Roja de Celaya, Guanajuato Muere en un Intento de Asalto

El Presidente de la Cruz Roja delegación Celaya, Saúl Banda González murió presuntamente a causa de un infarto precedido de un intento de asalto la noche del sábado. De manera extraoficial, se informó que presuntamente un par de sujetos intentaron despojarlo de su camioneta a mano armada en calles de la colonia Villa Los Álamos.

Saúl Banda, Presidente de Cruz Roja de Celaya falleció en el hospital

Testigos de los hechos, llamaron de inmediato al número de emergencias 911, pidiendo de urgencia una ambulancia para que le brindaran atención médica a la víctima. Paramédicos que llegaron al lugar, lograron estabilizarlo y llevarlo al Hospital General de Celaya donde intentaron reanimarlo, pero finalmente se informó de su fallecimiento.

Compañeros y amigos lo despidieron con un homenaje

Saúl Banda González asumió la presidencia del Consejo Directivo el pasado 18 de noviembre del 2025, sin embargo, desde 1978 ingresó a la institución como voluntario de la Cruz Roja.

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Familiares, compañeros, amigos y público en general, le dieron el último adiós a Saúl Banda y lo recordaron con un homenaje en las instalaciones de la Cruz Roja de Celaya. Hasta el momento no se ha dado a conocer avances sobre la investigación del caso, por lo que se desconoce si ya se cuenta con detenidos o sospechosos de los hechos.

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Redacción N+

JIPV