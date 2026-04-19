Parroquia de Los Milagros de León, Guanajuato es Señalada Falsa por la Diócesis de Irapuato

Desde hace más de 30 años que existe la parroquia de Los Milagros ubicada en la comunidad de La Capilla De Alfaro en León, Guanajuato. Una vez más, ha sido señalada como fraudulenta, sin embargo, los habitantes de la comunidad siguen celebrando sus sacramentos en la parroquia.

El Obispo de Irapuato ha informado que es un fraude la parroquia

La Diócesis de Irapuato señaló a la parroquia de Los Milagros, ubicada en la comunidad de la Capilla de Alfaro en León, de otorgar los sacramentos de iniciación cristiana sin una formación adecuada, tachándola de fraudulenta.

En un comunicado firmado por Enrique Díaz, Obispo de Irapuato, reiteró que los sacramentos administrados en esa parroquia no son válidos ni lícitos, por lo que se trata de un evidente fraude. Daniela Arenas, habitantes de la comunidad, platicó que ella y su hermana hicieron su primera comunión ahí mismo pero se casaron en otras comunidades de León.

A la comunidad de Capilla De Alfaro, los fines de semana acudían de otros lugares para recibir el sacramento de la comunión dada por el Fray Javier Álvarez, sin embargo, el sacerdote falleció aproximadamente hace un año.

La muerte de Fray Javier, destapó otra vez la denominación de fraudulenta de la parroquia de Los Milagros, a pesar de que gran parte de las personas de esta comunidad optan por acudir a misa al templo de la Virgen de La Luz ubicada en la entrada de la comunidad.

Desde 1997 se ha catalogado como fraudulenta la parroquia

En la circular de la Diócesis de Irapuato, se mencionó que en 1997 el obispo de la Diócesis de León, José Guadalupe Martín Rábago, emitió un comunicado en el que advertía del engaño hacia los fieles y se debería denunciar como corresponde a una acción de esa naturaleza.

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En 2019 se emitió un comunicado en el que se daba a conocer la invalidez e ilicitud de los sacramentos, por ello el Obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz catalogó a esta parroquia de fraudulenta.

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Redacción N+

JIPV