Agricultores Suspenden Bloqueos Programados el 20 de Abril en Guanajuato

Integrantes del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense informaron que los bloqueos que se llevarían a cabo mañana lunes 20 de abril en distintas carreteras del estado, han quedado suspendidos, por lo que las vialidades estarán libres.

Llegan a un acuerdo con autoridades del Gobierno Federal

El comunicado se dio a conocer a través de sus redes sociales en el que explicaron que después de lograr acuerdos con la Secretaría de Agricultura, la Comisión Nacional del Agua, la CFE y la Secretaría de Gobernación decidieron privilegiar el diálogo institucional. No obstante, pidieron a las autoridades honrar su palabra y materializar los acuerdos a los que llegaron ante su lucha legítima y responsable.

El jueves avisaron donde realizarían bloqueos

Fue el pasado jueves 16 de abril por la mañana que también a través de sus redes sociales dieron a conocer que se bloquearían varias carreteras de Guanajuato. La razón era que el Gobierno Federal no había cumplido con lo que se había acordado, por lo que se manifestarían buscando entre otras cosas, la presión social.

Estas eran las carreteras del estado que se bloquearían este lunes 20 de abril, por lo que se pedía la comprensión y precaución por parte de la sociedad en general, principalmente para que tuvieran en cuenta sus tiempos de traslado y vías alternas.

- Entronque de la carretera Irapuato - Silao con la autopista Salamanca - León.

- Entronque de la carretera libre Celaya - Querétaro con la autopista de cuota Celaya - Querétaro.

- Entronque de la carretera federal 57 con el acceso a San Luis de La Paz.

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Sin embargo, actualmente se dio a conocer que no se realizarán los bloqueos planeados para mañana; los manifestantes continuarán los trabajos con las instancias señaladas mediante mesas de diálogos y coordinación, informando a su base y sociedad de los resultados obtenidos y también de su incumplimiento en su caso.

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