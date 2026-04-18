Integrantes de “No Más Hijos Rehenes” se Manifestaron en el Juzgado de Oralidad Familiar en León

El pasado viernes 17 de abril, en el marco del Día Internacional Contra la Violencia Infantil, que se conmemora el próximo 25 de abril a nivel nacional, integrantes del movimiento “No Más Hijos Rehenes” se manifestó frente al Juzgado de Oralidad Familiar en León, Guanajuato, integrándose a la red de este movimiento que protestaron en distintas ciudades de México.

Se trata de personas separadas de sus hijos por problemas legales con su pareja y que buscan que los jueces agilicen los procesos, para que se les permita tener una sana convivencia con los menores, ya que algunos tienen años sin poder ver a sus hijos o hijas, lo que puede afectar de distintas maneras.

El colectivo comenzó en Monterrey, Nuevo León en el año 2021

El movimiento se fundó en el año 2021 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero se ha extendido por el país. Actualmente en Guanajuato el 80 por ciento de sus integrantes son hombres que luego de una separación o divorcio se les ha impedido ver a sus hijos en ocasiones por una falsa denuncia.

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Los integrantes aseguraron que para pertenecer a la asociación se les hacen una serie de preguntas, además se les brinda asesoría auxiliar o de primeros auxilios, cualquier información puede consultarla en las redes sociales "No Más Niños Rehenes".

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JIPV