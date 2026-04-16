Dos Jóvenes Fueron Asesinados a Balazos en Calles de la Colonia Delta de Jerez en León

Dos jóvenes perdieron la vida tras recibir múltiples impactos de arma de fuego por parte de sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. El ataque directo se registró en la vía pública, sobre el bulevar Épsilon casi esquina con la calle Del Guaraní, en la colonia Delta de Jerez de la ciudad de León.

El ataque a los jóvenes provocó una fuerte movilización policíaca

Testigos de los hechos llamaron a la central de emergencias 911, causando que varios elementos de la Policía Municipal desplegaran los protocolos de seguridad correspondientes.

Y establecieron un amplio cerco perimetral para resguardar los indicios balísticos y los cuerpos de las víctimas, los cuales quedaron tendidos en las inmediaciones de un inmueble color azul.

Una de las víctimas se presume que es menor de edad

De acuerdo con los reportes preliminares, una de las víctimas es presumiblemente menor de edad, mientras que el otro fallecido tendría al menos 18 años cumplidos. Como antecedente, destaca que uno de los jóvenes asesinados ya había sobrevivido a un atentado armado previo ocurrido el pasado 28 de enero del presente año.

Incidente en el cual fue atacado a balazos mientras se encontraba acompañado de su hermana de 12 años de edad. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargarán de realizar las indagaciones pertinentes.

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Mientras que el cuerpo de la víctima fatal fue trasladado a practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de muerte y su identidad en las instalaciones del Servicio Médico Forense en Guanajuato, Capital.

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Redacción N+

JIPV