Un Presunto Ladrón fue Detenido Cuando Intentó Robar Una Parroquia en León, Guanajuato

La noche del pasado jueves 16 de abril, se registró presuntamente un intento de robo en las instalaciones de la Parroquia de San Martín de Porres, ubicada en la calle Luis Long de la colonia de San Martín de Porres en León.

De acuerdo a integrantes de la parroquia, el presunto ladrón intentó forzar la entrada, rompiendo los barrotes del barandal perimetral, sin embargo, al no lograrlo, trató de brincar la barda que rodea el templo.

Vigilantes de la parroquia se dieron cuenta de los hechos y hablaron a las autoridades

Personal de seguridad de la parroquia de San Martín de Porres, se percataron de los hechos, por lo que después de entrevistar al presunto ladrón, llamaron a la Central de Emergencias 911 para reportar lo sucedido.

Al lugar llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes se encargaron de hacer la detención del hombre, entre ya varios habitantes de la zona que fueron informados del presunto intento de robo al templo.

Integrantes de la iglesia piden mayor vigilancia y comunicación a sus feligreses

En las redes sociales de la parroquia de San Martín de Porres de León, se difundió la foto del presunto delincuente donde también se informó de los hechos y se invitó a sus feligreses a realizar diversas actividades en protección de la iglesia.

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Entre ellas la vigilancia comunitaria, que consiste en estar atentos a movimientos sospechosos en los alrededores, especialmente en horarios nocturnos, avisar a las autoridades y encargados de la parroquia en caso de observar algo inusual.

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Redacción N+

JIPV