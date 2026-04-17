Aseguran Más de 75 Mil Litros de Hidrocarburo en Celaya, Guanajuato; Estaban en una Cisterna

Elementos de varias corporaciones de Seguridad, lograron el aseguramiento en la comunidad de Juan Martín, en Celaya, de aproximadamente 75 mil litros de hidrocarburo, los cuales se encontraban en diferentes cisternas.

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Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, donde destacó un operativo coordinado con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaria de la Defensa Nacional y Seguridad Física de Pemex.

La misma dependencia indica, que esta comunidad, en la zona de Celaya, es sin duda, uno de los focos rojos, en cuanto al tráfico de huachicol, por lo que normalmente, son varios los operativos que se realizan en esta región.

Ante ello, se informó que la denuncia llegó a la dependencia de Seguridad de Guanajuato, quienes con esta información, coordinaron un operativo con la finalidad de realizar un patrullaje con Juan Martín.

Al ubicar la zona, de inmediato se estableció un cerco de seguridad, con la finalidad de resguardar la zona, mientras comenzaban con las indagatorias correspondientes, teniendo a la vista una gran cisterna.

Fuerte olor a combustible ayuda a encontrar el lugar

Ahí, los uniformados, detectaron un fuerte olor a combustible, por lo que de inmediato, notificaron al personal correspondiente de Pemex, mientras detectaron que en las cisternas de mampostería, había miles de litros de hidrocarburo.

Al final, se comprobó que en la zona había aproximadamente 75 mil litros de hidrocarburo, por lo que se procedió al aseguramiento del lugar, para que las autoridades comenzaran con las indagatorias correspondientes.

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